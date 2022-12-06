МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Компания MercadoLibre Inc заявила в понедельник, что подала жалобы на Apple Inc в антимонопольные органы Бразилии и Мексики за антиконкурентную практику. MercadoLibre обвиняет американскую корпорацию в злоупотреблении тем, что она называет монопольной властью при распространении приложений для ее устройств. СМИ: Apple ведет переговоры с Индией о размещении производства iPad

В своем заявлении MercadoLibre, гигант интернет-торговли, указывает, что Apple ввела ряд ограничений на распространение цифровых товаров и покупок внутри приложений, в том числе запретила приложениям распространять цифровые товары и услуги третьих лиц, такие как фильмы, музыка, видеоигры, книги и письменный контент.

В жалобе южноамериканская компания критикует калифорнийского технологического гиганта за то, что он требует от разработчиков, предлагающих цифровые товары или услуги в приложениях, использовать собственную платежную систему Apple и запрещает им перенаправлять покупателей на свои веб-сайты.

"Это явно вредит его конкурентам, если только они сами не являются интегрированными цифровыми гигантами, которые могут даже выиграть от этого искусственного перекоса в сторону интегрированных экосистем", — говорит старший вице-президент по юридическим вопросам и связям с общественностью Жакобо Коэн Имак.

MercadoLibre сообщила, что жалобы на Apple были поданы в антимонопольный орган Бразилии CADE, а также в Федеральный институт телекоммуникаций и Федеральную комиссию по экономической конкуренции Мексики.

Отвечая на вопрос о том, будет ли рассмотрен аналогичный шаг в отношении компании Google, принадлежащей Alphabet Inc, директор MercadoLibre по антимонопольному контролю Паоло Франко Бенедетти сказал, что у его компании есть вопросы к политике Google, но сейчас она сосредоточена на жалобах против Apple.

Акции MercadoLibre торгуются на Nasdaq. Это одна из крупнейших компаний Южной Америки с рыночной капитализацией 47,53 млрд долларов, согласно данным Refinitiv.

Коэн Имак добавил, что MercadoLibre "безуспешно" пыталась договориться с Apple.