МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, после покупки предприятий ГК "Русское зерно Уфа" планирует их модернизацию с целью нарастить объемы производства мяса бройлеров, говорится в сообщении компании. Еще два российских предприятия начнут поставлять мясо и птицу в ОАЭ

"Русское зерно Уфа" — крупнейший агрохолдинг в Башкирии. Его предприятия будут иметь синергию с другими площадками группы "Черкизово", способствуя укреплению позиций компании на рынке мяса птицы в Уральском федеральном округе и в соседних регионах страны. В дальнейшем "Черкизово" планирует провести модернизацию приобретенных предприятий, что позволит увеличить объемы производства мяса бройлеров", — говорится в сообщении.

"Черкизово" является лидером по производству мяса бройлеров в России: по итогам 2021 года компания выпустила 813 тысяч тонн продукции в живом весе. Накануне стало известно, что входящее в группу ООО "АПК "Михайловский" стало победителем аукциона, на который было выставлено шесть предприятий башкирской группы.

В состав единого лота вошли 100% долей в АО "Птицефабрика "Башкирская", АО "Турбаслинские бройлеры", АО "Уфимский комбинат хлебопродуктов", ООО "Башкирское зерно+", ООО "Башкирское зерно", ООО ТД "Турбаслинский бройлер", а также права требований по кредитным договорам "Траста" к АО "Птицефабрика "Башкирская" и АО "Турбаслинские бройлеры". Цена приобретения составила 6,37 миллиарда рублей.

В сообщении уточняется, что производственные активы в Башкирии включают пять птицефабрик мощностью 65 тысяч тонн мяса бройлера в год (в живом весе), мощности глубокой переработки – 25 тысяч тонн продукции в год, производство товарного яйца – 750 миллионов штук в год, комбикормовый завод мощностью 240 тысяч тонн в год, а также земельный банк площадью 18 тысяч гектаров. Сейчас на предприятиях "Русское зерно Уфа" работают 2,7 тысячи сотрудников.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.