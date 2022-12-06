МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, разрешившая в мае приобрести АО "Вимм-Билль-Данн Напитки" производителю сыров — компании "Мультипро", получила новое ходатайство о приобретении этого актива, следует из базы решений и правовых актов ведомства. ФАС предложила запустить биржевые торги битумом в 2023 году

"В ФАС России на рассмотрении находится ходатайство ООО "Клин Аква"… о даче предварительного согласия на получение в собственность основных производственных средств и нематериальных активов АО "Вимм-Билль-Данн Напитки", — говорится в материалах ведомства.

Основной вид деятельности ООО "Клин Аква", расположенного в Московской области — производство безалкогольных напитков и упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. Учредителем и владельцем компании является генеральный директор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Вадим Смагин.

"Вимм-Билль-Данн Напитки" принадлежит американской PepsiCo, которая в 2021 году приняла решение о продаже этого актива. В мае текущего года ФАС разрешила приобрести компанию производителю сыров "Мультипро". В пресс-службе PepsiCo тогда уточняли, что производственная площадка не действует с 2015 года и не производит никакой продукции. Отмечалось, что на территории завода располагаются административные, складские, производственные и инфраструктурные объекты, которые перейдут в собственность нового владельца.

В начале марта PepsiCo, материнская компания "Вимм-Билль-Данн", заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России, а также приостанавливает деятельность на Украине, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников и их семей. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.