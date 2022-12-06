МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Дивизион госкорпорации "Росатом" в области композитных материалов компания "Юматекс" (Umatex) приобрел активы производителя композитов, американской Owens Corning, в России и Белоруссии, сообщается в официальном Telegram-канале "Росатома". Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев

"В состав "Юматекс" вошли подразделение в Беларуси и два новых российских предприятия", — говорится в сообщении. Завод по производству стекловолокна расположен в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области, завод по производству теплоизоляции на основе каменной ваты расположен в Тверской области.

Сумма сделки не раскрывается.

Umatex — один из мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого назначения. Owens Corning занимается разработкой и производством изоляционных, кровельных и стеклопластиковых композитов, а также сопутствующих материалов и изделий.