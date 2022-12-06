МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску компании "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", взыскала с ее дочерней кипрской Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) более 483,9 миллиарда рублей. Суд приговорил экс-главу Petropavlovsk к 5,5 годам колонии

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, поданную столичным управлением ФНС России, третьим лицом в процессе. Решение вступило в законную силу.

В иске заявлено требование о взыскании задолженности и процентов по договору новации от 28 сентября 2018 года, заключенному вместо 23 договоров займа 2015-2017 годов, по которым "Открытие Холдинг" выдавал деньги OICL. Ответчик задолженность не оспаривал. Суд первой инстанции взыскал с кипрской компании около 363,4 миллиарда рублей основного долга и около 120,6 миллиарда процентов, полностью удовлетворив иск.

На одном из заседаний суда представитель ФНС говорил, что служба изучает лежащие в основании иска сделки займов, экономический смысл которых пока не совсем понятен.

Как ранее сообщила агентству адвокат Наталия Пынникова, представлявшая "Открытие Холдинг" до признания его банкротом, "Открытие Холдинг" в отдельном иске к OICL требует взыскать более 36,3 миллиарда рублей пени по этим же договорам займа.

"Открытие Холдинг" (ранее — финансовая корпорация "Открытие") — российская финансовая компания, предоставлявшая банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги управления активами. В феврале 2020 года она подала заявление о своем банкротстве, которое арбитражный суд Москвы в ноябре 2021 года признал обоснованным, в компании было введено наблюдение.

В июле суд признал "Открытие Холдинг" банкротом, открыл в его отношении конкурсное производство, утвердил конкурсным управляющим Марию Булатову, которая была до этого временным управляющим. Общая сумма требований, внесенных в реестр требований кредиторов, превышала 920 миллиардов рублей.

Otkritie Investments Cyprus Limited на 100% принадлежит "Открытие Холдингу", компания выполняла функции инвестиционной структуры группы "Открытие" за пределами России.