МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Покупатели теперь могут снять наличные на кассах магазинов "Пятерочка" с карты любого российского банка – до 5 тысяч рублей за раз, сообщил ретейлер. Магазины и кофейни смогут принимать посылки "Почты России"

В марте X5 Group объявила о запуске проекта по выдаче наличных в магазинах. Тогда эта опция стала доступна в сети "Перекресток".

"X5 Group масштабирует проект по выдаче наличных денег на кассах магазинов… Данная услуга теперь доступна также гостям торговой сети "Пятерочка". Партнером в рамках проекта выступает Сбербанк. В настоящее время возможностью получить средства по банковской карте на кассе могут воспользоваться посетители всех "Перекрестков", а также более 13 тысяч "Пятерочек" по всем регионам присутствия сетей", — говорится в сообщении.

В оставшейся части магазинов "Пятерочка" услугу планируется ввести в течение первого квартала 2023 года.

Для снятия наличных покупателю нужно сообщить о своем желании кассиру и совершить покупку на любую сумму. Максимальная сумма для снятия на кассе за одну операцию — 5 тысяч рублей. "Услуга доступна держателям карт, выданных российскими банками, любых платежных систем. После такой операции покупатель получит два чека: на приобретенные товары и на сумму выданной наличности", — сообщает компания. "Вкусвилл" разрешил покупателям снимать наличные на кассах в магазинах сети

Торговая сеть не берет комиссию за услугу, однако, как пояснили в компании, банк-эмитент карты в зависимости от условий обслуживания может устанавливать комиссию за выдачу наличных на кассе магазина.

В начале декабря о запуске аналогичной функции в своем магазине сообщил и ретейлер "Вкусвилл". Покупатели также могут снимать на кассах до 5 тысяч рублей за раз.