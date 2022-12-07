МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российское представительство Antares Vision Group, специализирующейся на разработке и внедрении технологий маркировки продукции, создало первую отечественную машину для маркировки пива и слабоалкогольных напитков, наносящую на крышку код до розлива напитков, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. ЦРПТ софинансирует малым пивоварам расходы на оборудование для маркировки

"Специалисты российского представительства международной компании Antares Vision Group создали первую российскую машину для маркировки алюминиевых банок. С ее помощью можно наносить код DataMatrix на крышки банок пива и слабоалкогольных напитков. Выпуск этих машин будет организован на производственной площадке в Подмосковье", — говорится в сообщении.

Отмечается, что производственная мощность машины — 70 тысяч крышек в час. При этом сами коды Data Matrix наносятся с помощью лазерного маркиратора отечественного производства до розлива напитков. Как поясняют в компании, таким образом обеспечивается печать без негативного эффекта для работы скоростной производственной линии.

Кроме того, в случае несчитываемости кода бракуется только крышка, а не продукт целиком. После маркировки крышки передаются на производственную линию, и предприятию остается только завершить процесс укупорки банки с напитком отмаркированной крышкой и отправить отчет о вводе в оборот после считывания кода с готового продукта.

В конце ноября было опубликовано постановление правительства, согласно которому обязательная маркировка пива в кегах, в том числе и безалкогольного, начнется в России с 1 апреля, а упакованного в стеклянную или полимерную упаковку — с 1 октября 2023 года.