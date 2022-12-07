МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Основатель одного из ведущих производителей алкоголя в России "Белуга Групп" Александр Мечетин сократил свою долю в компании до 39% с 58% и покидает пост председателя правления, с 8 декабря его сменит гендиректор входящей в группу розничной сети "ВинЛаб" Константин Прохоров, следует из материалов компании. Сослан Абисалов станет главой департамента по туризму в МЭР

"Александр Мечетин принял решение об уходе с исполнительных должностей, занимаемых в группе. Также он перестал быть контролирующим акционером, сократив долю владения акциями Beluga Group с 58% до 39,38%", — говорится в сообщении группы.

В связи с этим совет директоров принял решение "досрочно прекратить 07 декабря 2022 года полномочия единоличного исполнительного органа – председателя правления общества – Мечетина Александра Анатольевича, на основании его личного заявления" и "назначить с 8 декабря 2022 года… председателем правления общества Прохорова Константина Анатольевича… сроком на 5 (Пять) лет", согласовав ему совмещение руководящих должностей в других организациях.

"Константин Прохоров, заместитель председателя правления, член совета директоров и генеральный директор входящей в состав Beluga Group розничной сети, в настоящий момент отвечает за развитие и операционную деятельность "ВинЛаб", — отметили в компании.

"Белуга Групп" управляет пятью предприятиями, спиртзаводом, винным хозяйством, собственной системой дистрибуции и сетью розничных магазинов "Винлаб". Сеть супермаркетов напитков была основана в 2010 году и на данный момент насчитывает более 1200 магазинов в 11 субъектах РФ.