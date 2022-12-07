МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. РЖД прогнозируют рост показателя EBITDA в 2023 году на 30% по сравнению с предыдущим годом — до 637 миллиардов рублей, сообщает компания с ссылкой на своего генерального директора Олега Белозерова. Перевозки контейнеров на сети РЖД увеличились на 0,4 процента за 11 месяцев

"Совокупный эффект от реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности в 2023 году должен превысить 47 млрд рублей, а EBITDA прогнозируется на уровне 637 млрд рублей, что почти на 30% выше уровня текущего года", — цитирует слова Белозерова компания в своем Telegram-канале. Это было озвучено на селекторном совещании по итогам ноября.