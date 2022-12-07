МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Morgan Stanley сократил около 2% своего персонала, сообщил во вторник источник, знакомый с планами банка. Юрист объяснила, как россиянам оплатят работу в праздники

Сокращение рабочих мест, о котором впервые сообщил телеканал CNBC, затрагивает около 1600 позиций и следует за сокращениями в Goldman Sachs Group Inc и Citigroup Inc.

Morgan Stanley проводит умеренные сокращения рабочих мест по всему миру, заявил на прошлой неделе гендиректор банка Джеймс Горман. По состоянию на 30 сентября в банке работало более 81 000 сотрудников по всему миру, согласно квартальному отчету.

Хотя финансовые консультанты в подразделении Morgan Stanley по управлению активами состоятельных клиентов не будут уволены, в этом подразделении будут сокращены рабочие места, сказал источник.

В третьем квартале на бизнес по управлению состояниями пришлось 47% доходов банка.