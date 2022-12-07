МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Cosmos Hotel Group, входящая в группу АФК "Система", расширяет свое присутствие в Сочи и берет под управление второй отель в этом городе — в Адлерском районе, сообщает компания. АФК "Система" создала "дочку" для деревянного домостроения

"Cosmos Hotel Group (входит в состав АФК "Система") возьмет в управление строящийся отель в Адлерском районе города Сочи. Отель будет функционировать под брендом Cosmos Hotels и носить название Cosmos Adler Hotel 4*. Это уже второй отель под управлением Cosmos Hotel Group в Сочи", — говорится в сообщении.

Как отмечает президент Cosmos HG Александр Биба, слова которого приводятся в релизе, открытие данного отеля соответствует стратегии территориального развития компании и будет способствовать созданию кластера отелей в Краснодарском крае. Уточняется, что само открытие запланировано на июнь 2023 года, однако владельца АФК "Система" не раскрыла.

Глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков поделился с РИА Новости мнением, что у компании большие перспективы как в крае, так и в целом России, этому также способствует и то, что иностранные управляющие компании продолжают уходить, при этом новые отели появляются.

"АФК "Система" сейчас активно берет один за одним отели в целом по стране. Отелей под их управлением все больше… Для самой АФК это возможность увеличить количество регионов своего присутствия. Кроме того, Сочи и Краснодарский край — приоритетны сейчас для любой управляющей компании, потому что загрузка там 80-90% круглый год. А это значит рентабельность, окупаемость проектов, а также выгода для самой компании и для туристов", — добавил Волков.

Cosmos Hotel Group – одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке, в ее портфель компании входят свыше 20 отелей в 16 городах России и мира. Компания осуществляет операционное управление активами с номерным фондом 5 тысяч единиц.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.