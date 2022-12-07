МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Французский надзорный орган обязал американского гиганта электронной коммерции Amazon.com выплатить 3,3 млн евро штрафов за то, что он не смог изменить договорные положения, касающиеся сторонних продавцов, к установленному сроку. Apple и Amazon возобновляют рекламу в Twitter

Главное управление по конкуренции, защите прав потребителей и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) сообщило, что Amazon было предписано внести изменения, направленные на устранение дисбаланса в договорных условиях между онлайн-площадкой Amazon и сторонними продавцами, к 22 марта.

Amazon выполнила предписание DGCCRF на месяц позже, 28 апреля, сообщила служба контроля, что привело к начислению штрафов в размере 90 000 евро за каждый день просрочки.

Компания Amazon заявила, что будет обжаловать штрафные санкции DGCCRF.

"DGCCRF признало, что изменения, которые мы внесли в апреле, соответствуют его предписанию, — говорится в письменном заявлении Amazon. — Однако мы по-прежнему не согласны с выводами, решениями и соответствующими штрафами DGCCRF, и оспариваем каждый из них в суде".