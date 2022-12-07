УФА, 7 дек — ПРАЙМ. "Интер РАО" зафиксировало существенный рост по EBITDA, выручке и прибыли по итогам 9 месяцев, ожидает неплохих результатов по итогам года, сообщил глава компании Борис Ковальчук. "Интер РАО" прогнозирует рекордный экспорт электроэнергии в Китай

"По итогам трех кварталов у нас существенный прирост и по EBITDA, и по выручке, и по прибыли. Год, я думаю, плюс-минус тоже закончим неплохо", — сказал он журналистам.

Кроме того, предприниматель отметил, что "Интер РАО" сохраняет интерес к покупке разных энергоактивов.

"Мы на перманентной основе мониторим те или иные активы, всегда. Какие-то конкретные сделки мы, как правило, раскрываем уже после их совершения. Недавно с нашей точки зрения приобрели гораздо более важные активы, чем те, о которых вы говорите. Это энергомашиностроительные активы", — ответил он на вопрос об интересе компании к покупке активов "Фортум" и "Юнипро".