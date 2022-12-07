МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Энел Россия" официально сменила название на "ЭЛ5-Энерго", соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, следует из материалов компании. Первые магазины бренда Oomph откроются 8 декабря

"Краткое описание события… внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации устава эмитента с новым наименованием. Полное фирменное наименование эмитента на русском языке — публичное акционерное общество "ЭЛ5-Энерго" (прежнее – публичное акционерное общество "Энел Россия"); сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ПАО "ЭЛ5-Энерго" (прежнее – ПАО "Энел Россия")", — говорится в сообщении.

Решение о смене названия было принято на внеочередном собрании акционеров 25 ноября.

В октябре итальянская Enel закрыла сделку по продаже своей доли в "Энел России" "Лукойлу" и фонду "Газпромбанк-Фрезия". "Лукойл" приобретает 26,93% акций, фонд "Газпромбанк-Фрезия" — 29,5%, суммарно — 56,43%.

Производственные филиалы компании включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,74 гигаватта выработки электроэнергии и 2 тысячи гигакалорий в час — тепла (в показатели включена и Азовская ВЭС установленной мощностью 90 мегаватт).