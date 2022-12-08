МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из РФ, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту России Владимиру Путину. "Росатом" купил российские и белорусские активы Owens Corning

"Крупный производитель удобрений "Уралхим" заинтересован в приобретении российских активов глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra (ранее Glencore Agriculture). Об этом сообщил гендиректор "Уралхима" Дмитрий Коняев в письме президенту РФ Владимиру Путину от 21 ноября", — пишет издание.

Как пишет Коняев, Cargill и Viterra якобы намерены прекратить работу в РФ в 2023 году, а их деятельность по торговле зерном, включая экспорт, во многом пересекается с бизнесом "Уралхима". Коняев просит президента поддержать предложение компании и поручить правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями выдать "Уралхиму" разрешения. По его словам, вопрос предварительно обсужден и согласован с Минсельхозом.

"Владимир Путин 22 ноября расписал письмо на премьера Михаила Мишустина, указав "согласен", — пишет газета. Ее источники в правительстве подтвердили, что вопрос прорабатывается. В "Уралхиме" от комментариев отказались.

В то же время Viterra и Cargill опровергают информацию о намерении прекратить работу в России. В Cargill в письме в Минсельхоз от 6 декабря заявили, что работают в обычном режиме, планов по уходу и переговоров о продаже активов нет. Управляющий директор "Витерра Рус" Николай Демьянов сообщил, что компания придерживается своей позиции о важности обеспечения продовольственной безопасности в мире, продолжает экспорт из РФ и не намерена продавать активы.

Источники издания допускают, что разрешение на сделку может требоваться "Уралхиму" на случай, если переговоры все же будут возможны.

При этом источник на зерновом рынке отмечает, что покупка активов глобальных зерновых трейдеров помимо их воли может привести к новым сложностям с экспортом зерна из РФ, тогда как ситуация с фрахтом судов и платежами только начала выправляться.

Обращение "Уралхима" — не первая попытка привлечь внимание главы государства к работе глобальных аграрных трейдеров, отмечает газета. В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин предлагал президенту РФ запретить компаниям из недружественных стран покупать и перепродавать зерно, в том числе для экспорта, а также владеть мощностями по перевалке и хранению. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале декабря, комментируя инициативу, сказал, что "выгонять" международных зерновых трейдеров РФ не намерена.