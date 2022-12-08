МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) французской нефтегазовой компании TotalEnergies и англо-нидерландской энергетической Shell на уровне "АА-", говорится в сообщениях Fitch. Госдума расширила полномочия ЦБ по контролю за рейтинговыми агентствами

Прогнозы по рейтингам этих компаний остаются стабильными.

"Рейтинги TotalEnergies поддерживаются крупномасштабными глобальными операциями, сильной диверсификацией бизнеса и надежным финансовым профилем", — поясняет агентство.

Подтверждение рейтинга Shell объясняется масштабной, высоко диверсифицированной бизнес-моделью компании и очень низким уровнем левериджа. Это частично компенсируется высокими, но управляемыми дивидендами и более низкими запасами, чем у конкурентов.

Агентство ожидает, что TotalEnergies продолжит демонстрировать высокие финансовые показатели в 2022-2025 годах, а Shell — в 2022-2026 годах.

Fitch не ожидает повышения рейтинга компаний в ближайшее время из-за долгосрочных проблем, связанных с энергетическим переходом. При этом рейтинг может быть понижен в случае неспособности развивать низкоуглеродные направления бизнеса одновременно с долгосрочным снижением добычи нефти и газа. Также понижение рейтинга возможно из-за увеличения чистого левериджа по FFO или левериджа долга к EBITDA выше 1,5х.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.