АСТАНА, 8 дек — ПРАЙМ. Казахстан не несет никаких убытков из-за нахождения в пробке из танкеров в проливах Босфор и Дарданеллы его судов с нефтью, сообщил глава казахстанской национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев. Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти, сообщила Financial Times

Ранее в четверг Мирзагалиев заявлял, что в турецких проливах находятся до 10 танкеров с нефтью из Казахстана.

"Убытков для нашей экономики это никаких не несет, потому что исторически в принципе 14 дней занимает прохождение Босфора. Убыток это могло бы принести только в том случае, если бы мы снизили добычу нашей нефти", — сказал Мирзагалиев журналистам в четверг.

По его словам, казахстанская нефть поставляется и по другим направлениям. "Помимо выхода в мировой океан,.. у нас есть покупатели и в Черном море, естественно, это и румынское направление, и болгарское, и другое", — отметил он.

Глава КМГ не считает возникшую ситуацию критичной. "Мы начали ею активно заниматься, и надеемся, что в ближайшее время она решится, поэтому на стоимости нефти, по нашим оценкам, не должно никак отразиться", — пояснил Мирзагалиев.

Он подчеркнул, что каких-либо ограничений с продажей казахстанской нефти нет, она не подвержена никаким санкциям. "Есть соответствующие разъяснения со стороны и американских, и европейских санкционных офисов. И понятно, что наша нефть отгружается в российских портах, но она имеет сертификат происхождения как казахстанский продукт", — заключил глава КМГ.