МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ скорректировало рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности компаний с госучастием и усилило контроль, предусмотрев возможность депремирования топ-менеджеров, сообщается на сайте кабмина. Саудовский и китайский бизнес подписали 34 инвестсоглашения, пишут СМИ

"Правительство скорректировало рекомендации по формированию и применению ключевых показателей эффективности организаций с госучастием, а заодно усилило ответственность топ-менеджеров за их достижение и своевременную публикацию отчётности, предусмотрев возможность депремирования отстающих. Распоряжение об этом подписано. С 2022 года организации с госучастием должны ежеквартально отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности. Информацию об этом они размещают на межведомственном портале Росимущества", — говорится в сообщении.

Как отмечается, для отчётности используется целая система показателей — общекорпоративные показатели (отраслевые и финансово-экономические) характеризуют прибыльность организаций, а функциональные показатели позволяют оценить работу, связанную с реализацией значимых проектов.

Согласно сообщению правительства, раньше состав и целевые значения ключевых показателей эффективности утверждались советами директоров госкомпаний после согласования с профильными министерствами, а теперь этот порядок изменён. Решения, согласно введенным изменениям, будет принимать межведомственная рабочая группа, с учётом предложений Минфина, позиций Минэкономразвития и отраслевых органов власти.

Есть и отдельные новации, которые коснутся менеджмента.

Так, теперь функциональные ключевые показатели эффективности теперь будут устанавливаться для всех организаций с госучастием без исключения. "Ранее такой подход не применялся. Скорректирована также система премирования топ-менеджеров госкомпаний. Распоряжением, в частности, зафиксирован размер вознаграждения, полагающегося руководителям за достижение функциональных ключевых показателей эффективности. Он будет составлять от 15 до 50% совокупной годовой премии, что послужит стимулом для руководителей активнее работать над реализацией значимых проектов", — отмечает пресс-служба правительства.

Кроме того, сообщается, что для топ-менеджеров введена ответственность за полное, своевременное и достоверное предоставление данных о достижении ключевых показателей эффективности, включая функциональные, на межведомственном портале и в системе ГАС "Управление", а нарушающие требования могут быть депремированы в размере не менее 20% стимулирующих выплат.

"Решения о выплате премий будут приниматься на основании данных, размещённых в государственной автоматизированной системе "Управление" и на межведомственном портале, что исключит возможность "корректировок" показателей со стороны менеджмента при подготовке материалов и обоснований для рассмотрения на совете директоров вопросов о степени достижения ключевых показателей эффективности. Утверждённые изменения обеспечат более эффективный мониторинг работы организаций с госучастием, а также позволят регулировать вознаграждение топ-менеджеров в зависимости от достижения заданных КПЭ-параметров", — информирует кабмин.