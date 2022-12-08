МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Компания ООО "Регион Траст" в арбитражном суде Москвы требует взыскать около 6,1 миллиарда рублей с зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний Rail Holding Limited и Holme Services Limited, выступавших поручителями эмитента облигаций ООО "ОВК Финанс", дочерней структуры ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК). Суд Парижа постановил взыскать с России $1,3 миллиарда в пользу Украины

Как следует из опубликованного определения суда, требования заявлены истцом как доверительным управляющим средствами пенсионных накоплений АО "НПФ "Будущее" и АО "НПФ "Телеком-Союз". Основания исковых требований в судебном акте не указаны. Иск оставлен судом без движения до конца декабря, так как к нему оказались не приложены документы, подтверждающие юридический статус ответчиков.

Rail Holding и Holme Services выступили поручителями "ОВК Финанса" при размещении этой компанией в 2013 году выпуска облигаций на 15 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Москвы в июле по иску ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", которое на тот момент было представителем владельцев облигаций "ОВК Финанса", взыскал с эмитента около 17 миллиардов рублей долга по данному выпуску ценных бумаг. Суд обязал ответчика выплатить почти 15 миллиардов рублей номинальной стоимости облигаций, более 1,3 миллиарда рублей купонного дохода за 15-й и 16-й периоды и около 647 миллионов рублей процентов за пользование чужими средствами.

В мае 2021 года со ссылкой на материалы ОВК сообщалось, что "Регион Траст" стал владельцем 8,9% ее акций, но сейчас он в число акционеров не входит. ООО "Регион Траст" — управляющая компания, специализирующаяся на управлении средствами пенсионных накоплений и резервов НПФ.

ОВК — крупнейший производитель грузовых вагонов в России. Холдинг объединяет вагоностроительные предприятия, транспортную компанию, лизинговые компании, вагоноремонтное предприятие, исследовательский, учебные и сервисные центры. "ОВК Финанс" — компания, занимающаяся финансовым посредничеством и предоставляющая консультации по вопросам коммерческой и финансовой деятельности.