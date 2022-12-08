"Регион Траст" потребовал около 6,1 миллиарда рублей от офшоров-поручителей "ОВК Финанса"
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Компания ООО "Регион Траст" в арбитражном суде Москвы требует взыскать около 6,1 миллиарда рублей с зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний Rail Holding Limited и Holme Services Limited, выступавших поручителями эмитента облигаций ООО "ОВК Финанс", дочерней структуры ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК).
Как следует из опубликованного определения суда, требования заявлены истцом как доверительным управляющим средствами пенсионных накоплений АО "НПФ "Будущее" и АО "НПФ "Телеком-Союз". Основания исковых требований в судебном акте не указаны. Иск оставлен судом без движения до конца декабря, так как к нему оказались не приложены документы, подтверждающие юридический статус ответчиков.
Rail Holding и Holme Services выступили поручителями "ОВК Финанса" при размещении этой компанией в 2013 году выпуска облигаций на 15 миллиардов рублей.
Арбитражный суд Москвы в июле по иску ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", которое на тот момент было представителем владельцев облигаций "ОВК Финанса", взыскал с эмитента около 17 миллиардов рублей долга по данному выпуску ценных бумаг. Суд обязал ответчика выплатить почти 15 миллиардов рублей номинальной стоимости облигаций, более 1,3 миллиарда рублей купонного дохода за 15-й и 16-й периоды и около 647 миллионов рублей процентов за пользование чужими средствами.
В мае 2021 года со ссылкой на материалы ОВК сообщалось, что "Регион Траст" стал владельцем 8,9% ее акций, но сейчас он в число акционеров не входит. ООО "Регион Траст" — управляющая компания, специализирующаяся на управлении средствами пенсионных накоплений и резервов НПФ.
ОВК — крупнейший производитель грузовых вагонов в России. Холдинг объединяет вагоностроительные предприятия, транспортную компанию, лизинговые компании, вагоноремонтное предприятие, исследовательский, учебные и сервисные центры. "ОВК Финанс" — компания, занимающаяся финансовым посредничеством и предоставляющая консультации по вопросам коммерческой и финансовой деятельности.
https://1prime.ru/business/20221208/839098258.html