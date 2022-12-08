МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги итальянской энергетической группы Enel на уровне "BBB+" и "A-2" соответственно, прогноз по рейтингу ухудшен до негативного со стабильного, следует из пресс-релиза агентства. Fitch подтвердило рейтинги TotalEnergies и Shell на уровне "АА-"

"Негативный прогноз отражает тот факт, что план ротации крупных активов компании подвержен риску исполнения, в то время как высокие капиталовложения и значительное вознаграждение акционеров влияют на профиль финансовых рисков группы. В результате мы подсчитали, что показатель консолидированного скорректированного соотношения средств от операционной деятельности (FFO) к долгу Enel останется ниже нашего рейтингового порога в 20% в 2023 году после того, как в 2022 году он достиг минимального уровня 15,0–15,5%", — поясняет агентство.

Кроме того, S&P уточняет, что негативный прогноз отражает ожидания того, что показатели кредитоспособности Enel могут не оправдать ожиданий агентства в 2023 году.

Агентство отмечает, что волатильность рынков электроэнергии увеличила краткосрочную задолженность группы, что сказалось на ее ликвидности.

Enel — крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Штат компании по итогам первого полугодия 2022 составил 67,1 тысячи человек.