МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Инвесторы из США покупают акции европейских энергетических компаний, считая их дешевыми в сравнении с американскими, сообщает газета Financial Times. Инвесторы выразили надежду на коррекцию ультрамягкой политики Банка Японии

"Европейские нефтяные компании привлекают американских инвесторов, которые считают их дешевыми по сравнению с такими компаниями, как ExxonMobil и Chevron после сильного повышения курса акций американских энергетических компаний", — пишет издание.

Как отмечает издание, акции европейских компаний торгуются в два раза дешевле, чем акции американских конкурентов. Кроме того, европейские компании сталкиваются с проблемами из-за слабой экономики и политических рисков. По данным газеты, некоторые инвесторы также сомневаются в планах европейских компаний по диверсификации источников энергии.

"Вы умеете добывать нефть, а не строить ветряные электростанции", — цитирует издание представителя консалтинговой компании Enverus Эндрю Гиллика.