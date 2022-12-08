МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию важен в контексте энергетического сотрудничества, а подписание соглашений между двумя странами в этой сфере еще более подчеркнет политическую независимость Эр-Рияда от США, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Саудовский и китайский бизнес подписали 34 инвестсоглашения, пишут СМИ

"Визит стоит рассматривать именно в контексте развития энергетического сотрудничества", — говорит эксперт. Он напоминает, что Китай является как крупнейшим покупателем нефти Саудовской Аравии, так и источником крупных инвестиций для нее.

"Стоит ожидать подписания документов о сотрудничестве, которое еще более подчеркнет политическую независимость при принятии решений Саудовской Аравии после охлаждения отношений с США, вызванного инициацией Саудовской Аравией и Россией решения сократить квоты в рамках ОПЕК+. Решение было противоположно ожиданиям Джо Байдена", — отмечает Миронюк.

Хотя Саудовская Аравия обладает значительными запасами нефти и возможностями нарастить добычу, также у страны нет сложностей с привлечением инвесторов, подчеркивает эксперт. "Но выбор инвесторов – вопрос политический. Визит председателя Си может продолжить тренд на масштабное расширение энергетического сотрудничества, только за прошлый год двусторонняя торговля выросла на 30% по отношению к 2020 году, до 87,3 миллиарда долларов", — добавляет он.

Си прибыл в Эр-Рияд в среду для проведения переговоров с руководством королевства, других стран Персидского залива и арабских государств. Это его третья зарубежная поездка с начала пандемии коронавируса. Как сообщило в четверг официальное Саудовское агентство новостей (SPA), саудовские и китайские компании подписали 34 инвестиционных соглашения во время визита Си.

В частности, по информации агентства, между Саудовской Аравией и Китаем были подписаны десятки соглашений в области зеленой энергетики, производства водорода, фотоэлектрической энергии, информационных технологий, информационных услуг, транспорта, логистики, медицинской промышленности, жилищного строительства и строительства в целом.