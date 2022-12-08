Банк России даст бизнесу доступ к своему "антиотмывочному" сервису
Банк России даст бизнесу доступ к своему "антиотмывочному" сервису к середине 2023 года
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Банк России планирует к середине 2023 года предоставить бизнесу доступ к своей "антиотмывочной" платформе "Знай своего клиента" для проверки риска контрагентов, сообщил регулятор.
ЦБ сообщил, что провел встречу с деловыми объединениями. "Участники совещания отметили важность доступа бизнеса к данным этой платформы, в том числе для оценки риска контрагентов. Банк России планирует обеспечить такую возможность к середине следующего года", — говорится в сообщении.
Согласно первым итогам работы сервиса "Знай своего клиента", запущенного в июле этого года, количество отказов бизнесу в проведении операций по "антиотмывочному" закону сократилось более чем на треть, при этом снизился объем сомнительных операций.
Это произошло во многом благодаря тому, что банки могли уделять больше внимания компаниям с высоким уровнем риска, пояснил регулятор.