МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство от сети предприятий быстрого питания "Вкусно — и точка" о приобретении активов логистического партнера McDonald's в РФ, сообщает ведомство. "Вкусно – и точка" запустила доставку в Москве и Санкт-Петербурге

В середине ноября пресс-служба "Вкусно — и точка" рассказала, что владелец сети Александр Говор покупает 100% российских активов логистического партнера McDonald's — "HAVI Россия". Уточнялось, что в периметр сделки входят 14 распределительных центров логистической компании на территории страны.

"ФАС получила от компании "Логистика и точка" ходатайство о приобретении российского бизнеса HAVI — логистического партнера McDonald's", — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа HAVI специализируется на управлении цепочками поставок, упаковке, логистике и переработке отходов. Антимонопольная служба в установленном порядке оценит влияние сделки на рынки присутствия группы HAVI в России.