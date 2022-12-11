МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Для тех, кто решил выбрать себе домой искусственную ель, лучшим материалом этого изделия является полиэтилен, рассказал RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. В Крыму заявили, что отдых на Новый год и Рождество будет выгоден гостям

"Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами", — пояснил эксперт.

По его словам, иголки у такой ели будут мягкими и гнущимися.

"Если иголки жесткие, наверняка использованы другие виды полимеров. Например, полихлорвинил, полистирол и другие виды полимеров, которые могут содержать дополнительные канцерогены", — отметил Шапкин.

По словам собеседника, канцерогены в этом случае будут выделяться в помещении, где установлена елка — и постепенно будет накапливаться концентрация вредных веществ.

Он отметил, что иногда производители комбинируют дешевый полимер с более дорогим полиэтиленом — таким образом снижается цена, но ухудшается качество.

Также, по мнению эксперта, всегда нужно обращать внимание на запах.

"Потому что придется с этим запахом жить как минимум месяц. Искусственную елку мы покупаем не так часто, может быть, раз в десять лет, поэтому можно не очень на этом экономить и купить ёлку из более дорогих материалов", — отметил эксперт.