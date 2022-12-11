Эксперт Шапкин: лучшим материалом для искусственной елки является полиэтилен
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Для тех, кто решил выбрать себе домой искусственную ель, лучшим материалом этого изделия является полиэтилен, рассказал RT председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
"Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом. При технологии производства полиэтилена не используется большое количество отвердителей, которые являются канцерогенами", — пояснил эксперт.
По его словам, иголки у такой ели будут мягкими и гнущимися.
"Если иголки жесткие, наверняка использованы другие виды полимеров. Например, полихлорвинил, полистирол и другие виды полимеров, которые могут содержать дополнительные канцерогены", — отметил Шапкин.
По словам собеседника, канцерогены в этом случае будут выделяться в помещении, где установлена елка — и постепенно будет накапливаться концентрация вредных веществ.
Он отметил, что иногда производители комбинируют дешевый полимер с более дорогим полиэтиленом — таким образом снижается цена, но ухудшается качество.
Также, по мнению эксперта, всегда нужно обращать внимание на запах.
"Потому что придется с этим запахом жить как минимум месяц. Искусственную елку мы покупаем не так часто, может быть, раз в десять лет, поэтому можно не очень на этом экономить и купить ёлку из более дорогих материалов", — отметил эксперт.
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