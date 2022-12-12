МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — 53 рейса задержаны и десять отменены в воскресенье вечером на фоне "тропического" дождя и снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". В аэропорту "Шереметьево" подтопило терминал B

По информации на 23.58 мск воскресенья, во "Внуково" 12 рейсов задержаны, три отменены; в "Домодедово" 20 рейсов задержаны, четыре отменены. В "Шереметьево" 21 рейс задержан, три отменены.