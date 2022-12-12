МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Вакцина от аллергии на кошек успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сеченовского университета. Ветпрепараты для домашних питомцев в Россию поставляются без ограничений

Разработку вакцины от аллергии на кошек команда Сеченовского университета вела совместно с Венским медицинским университетом.

"Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап – токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023-2024 году, и последующая регистрация вакцины", — отметил руководитель проекта, заведующий клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского Университета, академик РАН Александр Караулов.

Как уточнили в пресс-службе, препарат не имеет аналогов в мире. Он успешно прошел доклинические испытания, подчеркнули в университете. Отмечается, что он безопасен и эффективен против всех кошачьих аллергенов.

В университете отметили, что аллергии на кошек подвержены по меньшей мере 30 процентов взрослого населения всего мира, этот вид аллергии не только понижает уровень жизни, но и является заболеванием, представляющим опасность для жизни.