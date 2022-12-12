МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску мобильного оператора ПАО "Вымпел-Коммуникации" взыскал около 839 миллионов рублей с крупнейшего российского сотового ритейлера ООО "Сеть Связной", следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Суд подтвердил взыскание по иску "Открытие Холдинга" с его кипрской "дочки"

В судебном акте уточняется, что суд взыскал неосновательное обогащение в размере более 828 миллионов рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 10 миллионов рублей. Другие подробности пока не приводятся.

В последнее время крупные иски к "Связному" предъявили также Альфа-банк (почти на 6 миллиардов рублей) и Совкомбанк (на сумму более 2,9 миллиарда рублей). С обоими банками ритейлер разногласия урегулировал.

"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России. По данным ЕГРЮЛ, кипрской компании DTSRetail в ООО "Сеть Связной" принадлежит 69,25%, у голландской Euroset Holding NV – 24,89%, у АО "Группа компаний "Связной" – 5,61%, остальные 0,25% — у виргинского офшора "Синнамон Шор Лтд".

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название — Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в начале ноября объявил, что начал процесс продажи своего бизнеса в России — компании "Вымпелком". Вскоре после этого "Вымпелком" сообщил, что компанию выкупит ее топ-менеджмент во главе с гендиректором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей.