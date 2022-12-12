МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Как российская компания Systeme Electric, образовавшаяся после смены собственника подразделения в РФ французской Schneider Electric, ничем не ограничена и у нее больше возможностей для работы с заказчиками, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора SE по продажам и внешним связям Армен Бадалов. Systeme Electric анонсировала новые линейки оборудования для АЭС

Systeme Electric производит и поставляет оборудование, ПО и комплексные решения для проектов по передаче и распределению электроэнергии.

"Главные перспективы Systeme Electric связаны с тем, что мы – полностью российская компания: у нас больше возможностей для плотной работы с заказчиком и разработок собственной продукции, в рамках крупной международной компании эти процессы занимали гораздо больше времени. Сегодня мы ничем не ограничены", — сказал Бадалов.

Как российская компания, добавил он, SE может выпускать на рынок новые продукты, развивать локализацию и проводить научные исследования.

Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в России и Белоруссии с 24 февраля 2022 года, а в начале июля подписала обязывающее соглашение о продаже подразделения местному руководству — новая компания тогда же начала работу под брендом Systeme Electric.

Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.