МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В подмосковной Балашихе загорелся ТЦ "Стройпарк", идет эвакуация людей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Происходит загорание стройматериалов в торговом центре "Стройпарк" в микрорайоне Саввино", — сказал он.

Собеседник отметил, что объявлен третий номер сложности пожара, идет эвакуация посетителей и персонала ТЦ.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС России рассказали РИА Новости, что на территории ТЦ горят стройматериалы, огонь перекинулся на первый этаж здания.

"Возгорание стройматериалов на открытой площадке у торгового центра "Стройпарк" распространилось на первый этаж здания", — заявил собеседник агентства.

По его словам, общая площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Позднее в главке уточнили, что площадь пожара увеличилась до 350 квадратных метров.

"По уточненным данным, площадь пожара составляет 350 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.