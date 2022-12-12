МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. При пожаре в ТЦ "Стройпарк" в подмосковной Балашихе пострадал работник торгового центра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Балашихе загорелся торговый центр "Стройпарк"

"Пострадал охранник, у него ожоги верхних дыхательных путей", — сказал он и добавил, что сотрудник пытался самостоятельно тушить огонь до прибытия пожарных.

Администрация городского округа Балашиха сообщила, что сотрудники ТЦ были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается.

"Все сотрудники были оперативно эвакуированы… в настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, пожар возник на первом этаже двухэтажного здания.

МЧС России сообщила, что площадь возгорания возросла до 500 квадратных метров, борьбу с огнем ведут 45 человек и 14 единиц техники, группировка наращивается.