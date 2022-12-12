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Сотрудник ТЦ "Стройпарк" пострадал при пожаре в Балашихе
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. При пожаре в ТЦ "Стройпарк" в подмосковной Балашихе пострадал работник торгового центра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Пострадал охранник, у него ожоги... ПРАЙМ, 12.12.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. При пожаре в ТЦ "Стройпарк" в подмосковной Балашихе пострадал работник торгового центра, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пострадал охранник, у него ожоги верхних дыхательных путей", — сказал он и добавил, что сотрудник пытался самостоятельно тушить огонь до прибытия пожарных.
Администрация городского округа Балашиха сообщила, что сотрудники ТЦ были оперативно эвакуированы, тушение пожара продолжается.
"Все сотрудники были оперативно эвакуированы… в настоящий момент силами спецслужб продолжается тушение пожара", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, пожар возник на первом этаже двухэтажного здания.
МЧС России сообщила, что площадь возгорания возросла до 500 квадратных метров, борьбу с огнем ведут 45 человек и 14 единиц техники, группировка наращивается.