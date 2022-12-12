МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" на заседании 20 декабря рассмотрит проекты инвестиционной программы и финансового плана на 2023 год и прогноз до 2025 года, следует из материалов компании. "Газпром" установил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" 9 декабря

В ноябре правление компании одобрило инвестиционную программу на следующий год, объем финансирования которой может составить рекордные 2,3 триллиона рублей.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2022 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:…о предварительных итогах работы ПАО "Газпром" в 2022 году, проектах инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) общества на 2023 год и прогнозе по 2025 год", — говорится в сообщении.

Помимо этого совет директоров "Газпрома" обсудит вопрос влияния событий 2022 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка и реализацию компанией программ развития газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации.

Инвестпрограмма "Газпрома" на 2022 год после традиционной корректировки по итогам работы в первом полугодии составила 1,98 триллиона рублей. Это на 222 миллиарда рублей больше по сравнению с программой, утвержденной в декабре 2021 года (1,758 триллиона рублей). Инвестпрограмма на 2021 год составляла 1,185 триллиона рублей (изначально планировалась в объеме 902,4 миллиарда рублей).