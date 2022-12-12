МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в Volkswagen, рассматривает возможность ухода из Китая. Окончательное решение будет принято в следующем году. Об этом, согласно еженедельному журналу Automobilwoche, заявил гендиректор Клаус Целльмер. "СберАвто" выяснил, какие автомобили чаще всего покупали россияне осенью

"Там очень жесткая конкуренция, поэтому мы вместе с партнером по китайскому СП обдумаем, что делать дальше, — приводит издание слова Целльмера. — Если мы захотим сосредоточиться на чем-то, то логично рассмотреть все варианты и принять решение".

По словам гендиректора, компания может решить просто продавать машины в Китае, не производя их на территории страны.

Он добавил, что Skoda сейчас хочет в большей мере сосредоточиться на Индии.

Volkswagen сказала Reuters, что анализ положения на международных рынках и корректировки в соответствии с местной ситуацией — обычная процедура для Skoda.

"Пока что не было решений относительно возможного изменения стратегии", — пояснила компания.