В торговом центре в Балашихе ликвидировали открытое горение
В ТЦ "Стройпарк" в подмосковной Балашихе ликвидировали открытое горение
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 12.15 открытое горение ликвидировано", — заявил собеседник агентства.
Ранее подмосковный главк ведомства сообщал о локализации пожара на площади в 9 тысяч квадратных метров.
В понедельник утром произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке у торгового центра "Стройтракт" ("Стройпарк") в Балашихе, затем огонь перешел на здание. Возбуждено уголовное дело по факту пожара.