МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Спасатели ликвидировали открытое горение в ТЦ в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Страховщики оценили ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе

"В 12.15 открытое горение ликвидировано", — заявил собеседник агентства.

Ранее подмосковный главк ведомства сообщал о локализации пожара на площади в 9 тысяч квадратных метров.

В понедельник утром произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке у торгового центра "Стройтракт" ("Стройпарк") в Балашихе, затем огонь перешел на здание. Возбуждено уголовное дело по факту пожара.