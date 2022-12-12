МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Белорусскому бизнесу следует "помахать рукой" зарубежным инвесторам, которые бросили в стране свои активы, заявил президент республики Александр Лукашенко. Необходимо "оздоровить кровеносную систему" ЕАЭС, заявил Лукашенко

"Предприятия, которые были основаны иностранным инвестором или приватизированы, и иностранный инвестор получил эти предприятия, а сегодня ушли — помашите им рукой, перекреститесь, что они оставили вам собственность", — сказал он в ходе совещания с чиновниками. Слова белорусского лидера приводит агентство Белта.

Так, Лукашенко прокомментировал уход McDonald's, подчеркнув, что белорусские предприниматели обеспечат стабильное производство продукции.

Президент добавил, что иностранный бизнес не забрал активы. "Но если бы забрали, то я бы поснимал головы с ответственных людей", — подчеркнул он, напомнив, что все предприятия должны остаться белорусскими.