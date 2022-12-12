МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В ресторанах быстрого питания "Вкусно — и точка" в феврале появится аналог "Биг Мака" "Биг Хит", сообщил генеральный директор сети Олег Пароев. "Вкусно — и точка" не сможет работать в Казахстане под таким названием

"Мы нашли и разработали аналог "Биг Мака", и уже в феврале появится продукт под название "Биг Хит", который ожидается нашим потребителями", — рассказал он.

По словам Пароева, в компании рассчитывали повторить вкус американского бургера.

McDonald's в марте приостановил свою деятельность на территории России, а позже продал активы в стране предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен управляет ресторанами под брендом "Вкусно — и точка".