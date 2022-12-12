Аналог "Биг Мака" появится в сети "Вкусно — и точка" в феврале
Гендиректор "Вкусно — и точка" Пароев: аналог "Биг Мака" "Биг Хит" появится в феврале
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. В ресторанах быстрого питания "Вкусно — и точка" в феврале появится аналог "Биг Мака" "Биг Хит", сообщил генеральный директор сети Олег Пароев.
"Мы нашли и разработали аналог "Биг Мака", и уже в феврале появится продукт под название "Биг Хит", который ожидается нашим потребителями", — рассказал он.
По словам Пароева, в компании рассчитывали повторить вкус американского бургера.
McDonald's в марте приостановил свою деятельность на территории России, а позже продал активы в стране предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен управляет ресторанами под брендом "Вкусно — и точка".