С.ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — ПРАЙМ. Электрический мотоцикл Aurus Merlon, создаваемый для сопровождения официальных делегаций, в перспективе планируется продавать частным лицам, сообщил журналистам директор по продажам и сервису компании Артем Юсупов. Цена дизеля на московских АЗС выросла с 5 по 12 декабря

Он также уточнил, что планы начать серийное производство модели в 2024 году сохраняются, однако на каких мощностях — вопрос открытый. По словам топ-менеджера, рассматриваются разные варианты.

“Вопрос, когда мы выведем его в коммерческую продажу. Мотоцикл мы с вами увидим в 2024 году… но так как это разработка НАМИ и производство этого продукта тоже еще нужно определить, где делать, — может ли НАМИ на своих мощностях производить или нам нужен какой-то производственный партнер — вполне вероятно, что это не автомобильный завод, потому что продукт другой. Много вопросов, которые нужно решить, чтобы его в коммерческие продажи вывести”, — сказал он, рассказывая про Aurus Merlon.

Электромотоцикл был впервые представлен на международной выставке "Иннопром-2022". Как уточняли в Минпромторге РФ, название мотоцикла выбрано неслучайно: мерлон — это зубец Кремлевский стены, а мотоцикл создается для сопровождения официальных делегаций.

Aurus Merlon способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч, запас хода — 200 километров, отмечали в министерстве.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).