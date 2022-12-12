МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Qiwi, ведущий поставщик платежных и финансовых сервисов в России и СНГ, приобрела контрольный пакет акций группы компаний цифрового маркетинга RealWeb, сообщается в пресс-релизе Qiwi. В Microsoft оценили сроки приобретения компании-производителя видеоигр

"Компания Qiwi plc… объявляет о заключении соглашения о приобретении контрольного пакета акций Группы компаний цифрового маркетинга RealWeb", — говорится в релизе.

Отмечается, что Qiwi заключила соглашение о приобретении 78% акций компании RealWeb, а оставшиеся 22% будут приобретены в течение следующих 6 месяцев. Ожидается, что сумма сделки не превысит 10% от собственных свободных денежных средств Qiwi. Сделка позволяет компании занять лидирующие позиции в бизнес-сегменте рекламы и цифрового маркетинга и согласуется с ее стратегией по дальнейшей диверсификации продуктового портфеля и созданию дополнительной ценности для клиентов и акционеров.

"Мы рады приветствовать команду RealWeb в Группе Qiwi. RealWeb – это один из лидеров рынка диджитал рекламы и маркетинга с более чем 20-летним опытом, хорошим ростом и большим потенциалом для дальнейшей экспансии. Благодаря этой сделке Qiwi займет лидирующие позиции на рынке диджитал рекламы и маркетинга, а также получит ключевые компетенции, важные при построении новых и развитии текущих бизнесов. Сделка будет способствовать дальнейшей диверсификации бизнеса Группы Qiwi, обогащению продуктовой линейки и созданию дополнительной ценности для наших клиентов и акционеров", — заявил CEO Qiwi Андрей Протопопов.

RealWeb — группа компаний, один из крупнейших независимых игроков на российском рынке цифрового маркетинга, предоставляющая клиентам полный спектр услуг в этой сфере, включая услуги в области контекстной рекламы, рекламы в СМИ, присутствия в социальных сетях, программного, CPA и мобильного маркетинга. Клиентский портфель насчитывает более 500 компаний, которые работают в сфере страхования и финансирования, фармацевтики, автомобилестроения, товаров народного потребления, недвижимости и электронной коммерции.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.