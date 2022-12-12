БЕРЛИН, 12 дек — ПРАЙМ. Комиссия Евросоюза предложила немецкой Uniper продать актив в Нидерландах в обмен на пакет помощи, передает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники. Пакет пакетов: что приберегла Европа для новых санкций против России

"В обмен на одобрение государственного спасения Комиссия ЕС требует, чтобы Uniper отделила часть своего бизнеса, согласно информации Handelsblatt из финансовых кругов. Uniper должна быть готова к тому, что, возможно, придется продать свой нидерландский актив, по словам нескольких человек, знакомых с этим вопросом", — следует из сообщения.

Отмечается, что активами компании являются газовая и угольная электростанции. По словам источника, станция Maasvlakte может стоить миллиард евро.

Подчеркивается, что, несмотря на малую долю производства об общей мощности (семь процентов), Uniper остро нуждается в этих станциях.

По данным Handelsblatt, перед компанией поставят определенные условия для ее действий на рынке. Так, например, Uniper будет участвовать в европейской платформе закупок газа. Предполагается, что такой шаг помог бы более мелким участникам рынка.