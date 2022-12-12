"Вкусно — и точка" намерен ежегодно открывать не менее 50 заведений
Говор: "Вкусно — и точка" планирует ежегодно открывать не менее 50 заведений по России
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Вкусно — и точка" намерена ежегодно открывать как минимум 50 новых ресторанов на территории России, заявил РИА Новости владелец сети Александр Говор.
"Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России… Если будет ближнее зарубежье и если это не будет никак связано с политикой, то мы готовы идти туда как напрямую, так и через франчайзи", — рассказал предприниматель.
Бизнесмен ранее сообщал, что в данный момент компания ищет варианты для выхода на рынки непризнанных республик.
"Вкусно — и точка" — ведущая российская сеть предприятий быстрого обслуживания, представленная в 63 субъектах страны. На данный момент открыты уже более 840 заведений.