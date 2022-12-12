МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. "Вкусно — и точка" намерена ежегодно открывать как минимум 50 новых ресторанов на территории России, заявил РИА Новости владелец сети Александр Говор. "Вкусно — и точка" планирует в 2023 году повысить цены

"Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России… Если будет ближнее зарубежье и если это не будет никак связано с политикой, то мы готовы идти туда как напрямую, так и через франчайзи", — рассказал предприниматель.

Бизнесмен ранее сообщал, что в данный момент компания ищет варианты для выхода на рынки непризнанных республик.

"Вкусно — и точка" — ведущая российская сеть предприятий быстрого обслуживания, представленная в 63 субъектах страны. На данный момент открыты уже более 840 заведений.