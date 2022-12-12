МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Компания Global Fashion Group (GFG) завершила продажу бизнеса Lamoda в РФ, Казахстане и Белоруссии владельцу "Стокманна" Якову Панченко, следует из заявления GFG. Не шути так! Saxo Bank не зря шокирует мир своими прогнозами

"В соответствии с объявлением компании от 7 октября 2022 года, сегодня успешно завершилась сделка по продаже компанией GFG бизнеса Lamoda розничному инвестору в сфере моды Якову Панченко. GFG получила выручку в размере 95 миллионов евро (за вычетом расходов по сделке) в дополнение к денежным средствам, принадлежащим бизнесу Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года", — говорится в заявлении.

В апреле сингапурский холдинг электронной коммерции Global Fashion Group заявил, что не планирует осуществлять дополнительные финансовые инвестиции в Lamoda, пока длится ситуация вокруг Украины.

В начале октября GFG рассказала, что договорилась о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко. Тогда речь шла о том, что соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, а закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. GFG прогнозировал выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к сумме денежных средств, находящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.

В конце октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что получила ходатайство о приобретении российского бизнеса Lamoda от компании Панченко Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh. Уточнялось, что компания планирует приобрести права на "Купишуз", "Пик-Ап", "Иком Солюшн", "Мода с доставкой" и "Ламода Тех".

Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет свою деятельность в Казахстане и Белоруссии. С 2014 года входил в состав Global Fashion Group.