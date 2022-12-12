МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Интернет-магазин Lamoda продолжит деятельность в России, Казахстане и Белоруссии под прежним названием, управляющий состав команды также не будет изменен, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Сбербанк начнет выпуск цифровых финансовых активов на золото

"Lamoda продолжит развиваться как онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл… CEO компании останется Джери Калмис. Управляющая команда также не претерпит изменений", — говорится в сообщении. На вопрос агентства о названии в компании также уточнили, что оно останется прежним.

Ранее в понедельник Global Fashion Group (GFG) объявила, что завершила продажу бизнеса Lamoda в РФ, Казахстане и Белоруссии владельцу "Стокманна" Якову Панченко.

"Компания продолжит свое развитие без существенных стратегических и операционных изменений в деятельности. У нас нет планов объединения компании с другими моими активами", — приводятся в сообщении слова нового владельца.

В начале октября GFG рассказала, что договорилась о продаже бизнеса Lamoda в России, Белоруссии и Казахстане владельцу российского "Стокманна" Якову Панченко. Тогда речь шла о том, что соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, а закрытие сделки ожидается в ближайшие месяцы. GFG прогнозировал выручку в размере около 100 миллионов евро в дополнение к сумме денежных средств, находящихся в бизнесе Lamoda по состоянию на 30 сентября 2022 года.

В конце октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что получила ходатайство о приобретении российского бизнеса Lamoda от компании Панченко Eastrealty Beteiligungs-Und Verwaltungs Gmbh. Уточнялось, что компания планирует приобрести права на "Купишуз", "Пик-Ап", "Иком Солюшн", "Мода с доставкой" и "Ламода Тех".

Lamoda – один из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ. Компания также осуществляет деятельность в Казахстане и Белоруссии.