ООН, 13 дек — ПРАЙМ. Число судов, выходящих в течение недели с Украины с продовольствием на борту, сократилось с 55 до 19 в неделю с сентября, сообщает Совместный координационный центр. Россия отметила стремление Турции реализовать "продуктовую сделку"

"Число судов, отплывающих (с Украины – ред.) за неделю, сократилось с пикового значения в 55 кораблей (на неделе с 19 по 25 сентября) до 19 (на неделе с 5 по 11 декабря)", — сказано в сообщении СКЦ.

Совместный координационный центр сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с электроэнергией ни одно судно сегодня не покидало украинские порты.

В сообщении сказано, что в сторону Южного по морскому гуманитарному коридору в рамках Черноморской зерновой инициативы проследовало одно судно.

В данный момент в территориальных водах Турции досмотра ожидает 81 судно. Из них 20 идут с Украины с грузом продовольствия, 61 судно ожидает разрешения отправиться на Украину.

Всего за время работы СКЦ с Украины экспортировано 13 679 363 тонны продовольствия, выполнено 1084 рейсов.