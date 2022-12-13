МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. В платежки за ЖКУ включат оплату установки, замены, поверки "умных" счетчиков в жилых домах, пишут "Известия". Юрист раскрыла, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ

По данным издания, проработать меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по вопросам применения искусственного интеллекта в экономике.

Как говорится в документе, ведомству поручили обеспечить "доступ к данным "умных" приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО", а также "возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ".

Генеральный директор АНО "Умный многоквартирный дом" Никита Уткин объяснил, что вопросы обслуживания и управления приборами могут передать от жителей ресурсоснабжающим организациям, которые будут устанавливать счетчики, проводить поверки раз в три–шесть лет в зависимости от модели и при необходимости менять их.

В Минстрое изданию сообщили, что реализация масштабных программ по внедрению "умных" счетчиков прорабатывается, они требуют допрешений в нынешней экономической ситуации.

По словам Уткина, счетчики в среднем работают около 15 лет, несколько раз за это время нужно проводить их поверки. Он отметил, что сейчас такие приборы — это головная боль для граждан: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены. Ситуацией пользуются мошенники, навязывая ненужные услуги или оказывая их по завышенным тарифам. От этого страдают в первую очередь люди старшего поколения, пояснил Уткин.