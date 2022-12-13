МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Минстрой предлагает упразднить обязанность жителей подтверждать поверку счетчиков бумажным документом — итоги процедуры будут подтверждать только сведениями, внесенными в электронную систему "Аршин", пишет "Российская газета". В платежках за ЖКУ появится новый пункт

Внесение поправок связано с решением Верховного суда. В суд обратился москвич, в мае 2021 года сделавший поверку счетчика горячей воды, после чего управляющая компания потребовала предоставить свидетельство о поверке прибора. Житель ссылался на то, что еще в сентябре 2020 года поправками в Закон "Об обеспечении единства измерений" был изменен порядок подтверждения факта поверки счетчика. Результаты поверки подтверждаются не свидетельством о поверке или другими документами, а сведениями о результатах поверки, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений "Аршин". Однако коммунальщики с этим не соглашались.

На сторону жителя встала только апелляционная коллегия Верховного суда. Она признала, что после внесения изменений в закон правила уже не соответствуют ему, и какие-либо документы житель предоставлять не должен.

Вместе с тем, некоторые управляющие компании продолжают требовать подтверждения поверки документами. С этим и связаны новые предложения Минстроя.

С ноября вступил в силу госстандарт о поверке счетчиков воды. Поверку средств измерений должны проводить только организации, аккредитованные в национальной системе аккредитации. Результаты поверки счетчиков подтверждаются только сведениями, включенными в "Аршин". Другие документы, подтверждающие факт поверки, носят информационный характер, сообщили в Росстандарте.