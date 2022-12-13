МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Структура "Государственной транспортной лизинговой компании" планирует доставлять беспилотниками грузы для "Почты России" в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и Камчатке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК. Эксперт рассказал, сколько специалистов требуется российской отрасли дронов

"Созданный ГТЛК оператор беспилотников "БАС" подал заявку в Минтранс на присоединение к зонам экспериментального правового режима в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Это позволит компании начать оказание услуг по перевозке грузов, в том числе, для "Почты России", — сообщили в пресс-службе.

В марте 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил специальный правовой режим для дронов в Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Эксперимент устанавливает в этих регионах особые условия регулирования эксплуатации беспилотных авиасистем, что позволит выполнять такие полёты без излишней нормативной нагрузки и ускорить развитие сегмента беспилотной авиации.

В первую очередь, беспилотники в этих регионах будут задействованы для доставки почты и грузов, что особенно актуально для жителей удалённых и труднодоступных территорий. В целях безопасности управлять полётами будут внешние пилоты, автоматический же режим может быть активирован лишь в случае потери сигнала.