АЛМА-АТА, 13 дек — ПРАЙМ. Рестораны сети McDonald's в Казахстане остаются закрытыми с 18 ноября, управляющая компания Food Solutions KZ при поддержке госорганов готовится к возобновлению работы сети, в Белоруссии бывшие рестораны McDonald's работают без вывески в ожидании перехода под бренд "Вкусно — и точка". "Вкусно и точка" планирует работать в Абхазии с 2023 года, заявил торгпред

McDonald's в Казахстане на своем сайте и в соцсетях ранее сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов.

Пресс-служба компании не давала более подробных комментариев о причинах закрытия ресторанов. Спустя 25 дней на дверях и окнах закрытых ресторанов по-прежнему висит объявление, призывающее посетителей следить за новостями на сайте компании и ее страницах в соцсетях.

Пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана в понедельник сообщила, что обсуждает с ТОО Food Solutions KZ меры для скорейшего возобновления работы ресторанов McDonald's. Согласно пресс-релизу, на прошедшем в министерстве совещании гендиректор ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов заявил, что компания планирует продолжить деятельность на рынке республики, и попросил содействия госорганов в этом вопросе. В частности, Машанов отметил, что вовлечение государственных органов поможет "ускорить процессы таможенной очистки грузов, в особенности ветеринарных, ускорить получение документов от сертификационных органов и так далее".

Министерство также сообщало, что ТОО Food Solutions KZ обсуждает с казахстанскими производителями продовольствия, в том числе мяса птиц и говядины, возможности импортозамещения поставок.

Между тем в Белоруссии в середине ноября предприятие "КСБ Виктори Рестораны" сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу под российским брендом "Вкусно – и точка". Однако до настоящего времени рестораны, с которых были сняты вывески McDonald's, продолжают функционировать в Минске в прежнем формате, так и не перейдя под российский бренд.