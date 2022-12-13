В Кузбассе расследуют дело о коммерческом подкупе представителя угольного предприятия
КЕМЕРОВО, 13 дек — ПРАЙМ. Уголовное дело о коммерческом подкупе представителя угольного предприятия расследуется в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Обвинение в передаче, посредничестве и получении денег при коммерческом подкупе следователи СК по Кемеровской области предъявили начальнику отдела проектирования горных производств акционерного общества "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли", заместителю директора по производственному контролю, охране труда и промышленной безопасности одного из угольных предприятий, а также главному инженеру одного из угольных предприятий.
"По версии следствия, с января по август 2022 года обвиняемый через посредника — главного инженера шахты передавал деньги заместителю директора угольного предприятия, чтобы проектные договоры в области промышленной безопасности заключались не с институтом, а с коммерческой фирмой с идентичным названием, реальным руководителем которой являлся он. При этом, часть работ по контрактам фактически производилась сотрудниками научного института. Таким образом, один обвиняемый через посредника передал другому порядка 1,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи безотлагательно провели комплекс следственных действий. При обыске у одного из обвиняемых обнаружены более 13 миллионов рублей, порядка 4 тысяч евро и 97 тысяч долларов США, а также предметы роскоши в виде часов "Rolex".
У других фигурантов уголовного дела также обнаружены крупные суммы наличных денег, исчисляемых миллионами рублей.
https://1prime.ru/business/20221213/839149043.html