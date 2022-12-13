МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. "Волго-Уральская НК", контролируемая "Роснефтью" через дочерние предприятия "Самаранефтегаз" и "РН-Ресурс", и "УДС Нефть" 27 декабря примут участие в аукционе за Северо-Борский участок недр в Самарской области, сообщили РИА Новости в Роснедрах. BP рассказала о проблемах с продажей доли в "Роснефти"

Из данных торгов следует, что локализованные (Dл) ресурсы нефти на участке составляют 0,5 миллиона тонн, перспективные (D1) — 1,4 миллиона тонн. Газа — 0,5 миллиарда кубометров по категории D1.

Размер стартового платежа составляет 4,35 миллиона рублей. Лицензия будет выдана на 25 лет.