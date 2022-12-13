МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Суммарное увеличение НДПИ для "Алросы" за два месяца 2023 года составит 19 миллиардов рублей, они будут распределены между федеральным и региональными бюджетами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России. Госдума разрешила централизовать в федеральном бюджете НДПИ от "Алросы"

"Согласно подготовленным поправкам в Налоговый кодекс, сумма выплат НДПИ на алмазы, добытые АЛРОСА, увеличивается в течение двух месяцев суммарно на 19 миллиардов рублей. Средства будут распределены между федеральным и региональным бюджетами", — говорится в сообщении.

Госдума во вторник приняла закон, который временно централизует в федеральном бюджете часть поступлений НДПИ от "Алросы".

Сейчас, согласно Бюджетному кодексу, все доходы от НДПИ в виде природных алмазов зачисляются в региональные бюджеты. Поправка приостанавливает с 10 марта по 10 мая 2023 года действие этой нормы в отношении налога на добычу природных алмазов, исчисленного организациями, в которых доля прямого участия РФ "составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года". Этот налог в данный период будет зачисляться на 46% в федеральный бюджет, на 54% в региональные бюджеты.

"Алроса" является крупнейшей алмазодобывающей компанией России, на долю которой приходится 26% мировой и 95% российской добычи алмазов. При этом РФ в ней принадлежат 33% акций, Республике Саха (Якутия) — 25%, алмазодобывающим районам Якутии – 8%.